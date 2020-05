LIVEBLOG: Topsporters zo snel mogelijk trainen; protocol voor de bruine vloot

Friese leerlingen mogen volgende week gewoon met de bus naar school. Woensdag hebben het onderwijs, vervoerder Arriva en de provincie een akkoord bereikt. Na de laatste persconferentie van premier Rutte was er veel onduidelijkheid over hoe leerlingen vanaf 2 juni naar school moeten. Rutte adviseerde om dat lopend of op de fiets te doen. Leerlingen die van ver komen wil de premier liever niet in het openbaar vervoer. In Fryslân is dat nu geregeld.

