LIVEBLOG: Protocol voor de bruine vloot, steun voor lagere overheden

Op 1 juni mogen de musea weer open, zo ook het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Dat is echter een oud gebouw, wie er wel eens is geweest weet dat de planetariumkamer maar klein is. Levert dat niet te veel risico op met het coronavirus? De directeur zegt dat het een geluk is dat er de laatste jaren enkele panden aan het museum zijn toegevoegd. "We hebben het geluk dat er twee panden aan het museum zijn toegevoegd de afgelopen jaren. In de drie gebouwen kunnen we een éénrichtingsroute aanleggen. Mensen komen binnen in het nieuwe entreepand, er is nu voldoende ruimte. Anders had het nooit gekund."

