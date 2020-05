LIVEBLOG: Optimisme over toerisme deze zomer; topsporters zo snel mogelijk weer trainen

Toeristische ondernemers in Fryslân zijn optimistisch over de zomer, ondanks de coronacrisis. Ze hadden een slechte start van het seizoen, maar het begint nu te lopen. De meeste mensen in Nederland gaan in eigen land op vakantie en dat is te merken. Maar buitenlandse toeristen komen niet, aldus directeur Martin Cnossen van marketingorganisatie Merk Fryslân.

