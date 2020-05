Betere Friese lobby in Europa nodig voor beroep op herstelgelden Von der Leyen

Durk Pool (VVD) deed bijvoorbeeld de suggestie om een bijdrage aan de aanleg van de Lelyline uit Brussel te halen. De Rouwe waarschuwde voor te hoge verwachtingen. "Juist op het gebied van infrastructuur is het lastig om geld uit Europa te halen, dat hebben we wel gezien met de sluis van Kornwerderzand. Maar wanneer je van de Lelyline een internationale verbinding maakt van Fryslân naar Hamburg, dan is er misschien wel iets mogelijk." De Rouwe zegde toe dat hij over alle plannen en voorstellen goed zal communiceren met de Europa-werkgroep van de Staten.

Blij met voorstel Von der Leyen

De Rouwe is zelf blij met het voorstel van Von der Leyen, ook al blijft het afwachten hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. "Ik weet dat het in Den Haag gevoelig ligt, maar meer geld naar Europese fondsen is vaak goed voor Fryslân en andere Europese regio's. Ik vind dat Wopke Hoekstra en Mark Rutte zich dat moeten realiseren."

In een herstelfonds wil de Europese Commissie de 'Green Deal'-plannen van Frans Timmermans meenemen. Precies daar ziet De Rouwe kansen voor Fryslân. "Fryslân staat al redelijk goed op de kaart met de circulaire economie en ook met het duurzamer maken van de landbouw. Daar liggen zeker kansen."

De eerste reactie van de Nederlandse regering op het voorstel van de Europese commissie is kritisch. Von der Leyen wil het extra geld voor een deel uitgeven in de vorm van subsidies en voor een deel in de vorm van leningen. Nederland vindt dat alle uitgaven uit het coronafonds in principe weer terugbetaald moeten worden.

Slim compromis

De Rouwe hoopt op een 'slim compromis'. "Uiteindelijk wordt in Europa altijd een compromis gevonden. Daar is Europa groot mee geworden. Het is ook een belangrijk moment, want we moeten ervoor zorgen dat we met elkaar uit de crisis komen."

In Provinciale Staten stemde alleen de fractie van de PVV tegen de Europabrief van Gedeputeerde Staten. Die partij is van mening dat de Europese samenwerking vooral niet moet uitbreiden.