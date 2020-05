Blijdschap over eerder openen sportscholen: "Anders minstens helft ondernemers omgevallen"

Het was de bedoeling dat de sportscholen, sauna's en casino's pas in september weer zouden opengaan. Veel sportscholen vonden dat te laat. Ze waren bang voor een faillissement. "Dan was minstens de helft van de ondernemers omgevallen, dat was bijna niet te doen", zegt Boonstra

Ursus gaf al lessen in de buitenlucht, maar kan dus over vier weken weer binnen gaan lesgeven. Klanten moeten zich dan wel van te voren inschrijven, want het aantal mensen dat tegelijk binnen mag zijn, is beperkt. "We hebben alle apparaten op afstand van elkaar gezet en een paar apparaten uit de zalen gehaald, zodat er goed afstand gehouden kan worden", zegt Boonstra.

De intensievere lessen worden eerst niet toegestaan, om zo te voorkomen dat er te veel virusdeeltjes in de lucht komen. Daarom denkt de sportschooleigenaar erover na om de openingstijden te verruimen. Boonstra: "We proberen natuurlijk de mensen te overtuigen dat als ze overdag kunnen komen sporten, dat ze dan gewoon ook overdag gaan. Dat niet iedereen gefocust wordt op die avonden, die altijd heel druk zijn. Ik denk dat het wel goed gaat komen."