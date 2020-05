Milieucommissie: "Monitoring zoutwinning Waddenzee nog niet in orde"

Het is ook moeilijk te voorspellen wat er precies gebeurt met de vogelsoorten. Zo vertelt de nulmeting nauwelijks iets over de waddenvogels, zo stelt de commissie. Van Rhijn: "Er wordt nu gekeken naar drie soorten. Wij denken dat dat er meer moeten worden."

In alle metingen van de afgelopen jaren zit al veel variatie, terwijl er geen zout wordt gewonnen. Het is dan ook moeilijk te voorspellen waar wel of geen vogels zitten. Toch moet het aan de hand van een goed meetprogramma wel mogelijk worden om daar antwoorden op te geven.

Er zijn ook verbeteringen. Voorzitter Van Rhijn: "De meetsystemen die de diepe bodemdaling in de gaten houden, geven een betrouwbaar beeld. Zo kan goed gevolgd worden in hoeverre de platen eventueel zakken."

Frisia positief

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout is positief over het advies van de Commissie MER. "Het meetconcept is goed, daar zijn we blij mee. Wil je alles goed weten, dan heb je er tijd voor nodig. Daar zie je meer van terug in het rapport over 2019." Van Tuinen denkt dat er met alle metingen een goede basis ligt voor de toekomst.

Momenteel wordt er vanaf het fabrieksterrein van Frisia in Harlingen geboord naar het zout onder de Waddenzee. Dat gaat niet zonder problemen, zegt Van Tuinen. "Het eerste stuk tot 2200 meter diepte ging goed. Toen we daarna bij het zout kwamen, ging het mis. Daar baal ik enorm van, want het neemt meer tijd. Wat we nu doen is dat we vanuit dat punt op 2200 meter via een andere route naar zout boren."