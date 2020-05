'De mooiste vrouw van Nederland komt uit Leeuwarden'

IJsselmuiden is geboren in Leeuwarden. Ze is bekend geworden na haar optredens op dumpert.nl.

Bijna drie miljoen mensen hebben online gestemd op één van de kandidaten voor mooiste vrouw van Nederland, meldt het mannenblad. De keuze van de redactie was ook bepalend voor het winnen van IJselmuiden.

"Wat Tatjana Simic en Katja Schuurman vroeger waren, dat is Sylvana voor deze generatie", zegt de hoofdredacteur van het blad. "Ze is down to earth, one of the guys, authentiek en super sexy. Dat is in mijn ogen de reden waarom ze is uitgegroeid tot een van de populairste vrouwen van dit moment."

Het mannenblad zette een video online van de fotoshoot met de mooiste vrouw van Nederland.