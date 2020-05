Sipke Jan Bousema emotioneel na jarenlange strijd om regenboogvlag: "Vanavond heeft de liefde gewonnen"

Een ruime meerderheid van de Staten stemde in met een motie die bepaalde dat de regenboogvlag uit kan op het provinciehuis.

Met deze regenboogvlag wordt de solidariteit met de homogemeenschap uitgedrukt. De vlag staat voor de gehele LGBT+ beweging, een term waarmee een grote verscheidenheid aan seksuele oriëntaties en seksen wordt aangeduid.

"We hebben elkaar gehoord"

Bousema heeft zich er jarenlang voor ingezet. "Ik heb er behoorlijk wat werk aan gehad. Ik heb er met alle partijen over gesproken. Dat heeft niet bij iedereen gewerkt, zag ik net, maar dat geeft niets. We hebben elkaar gehoord."

In totaal stemden 30 Statenleden voor de motie. Dertien leden waren tegen. Dat waren de leden van Forum voor Democratie, de PVV, en sommigen van het CDA en de VVD. Deze partijen hadden er een 'vrije kwestie' van gemaakt.

"Hartstikke mooi, toch? Dat is het mooie van deze gemeenschap, dat je er anders over kunt denken. Ik ben blij dat er nu een grote beweging is, die begrijpt hoe belangrijk het signaal is."

Discriminatie neemt toe

Bousema vindt de regenboogvlag zo belangrijk omdat discriminatie van LGTB'ers in Fryslân toeneemt. Van een regenboogprovincie wordt een actieve inzet tegen discriminatie verwacht.

"Er is werk te doen. En dat zullen we nu doen. We moeten het nog mooier, veiliger en vertrouwder maken. Voor iedereen."