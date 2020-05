GGD Fryslân begrijpt kritiek Menamer huisarts, maar houdt vast aan landelijk testbeleid

Vanaf 1 juni zal er wel veel breder worden getest dan dat er nu getest wordt. In Fryslân komen er twee nieuwe testlocaties bij, in Drachten en in Sneek. In Leeuwarden staat sinds begin april al een testlocatie. In totaal kunnen er op de drie locaties in één dag meer dan duizend coronatesten worden afgenomen. Dat gebeurt op afspraak.

"Hoe meer mensen we testen, hoe eerder we kunnen kijken of mensen met klachten wel of geen corona hebben", zegt Hofstra. "Mensen die het wel hebben kunnen we quarantaine-advies geven en daardoor kan de maatschappij meer open. En kunnen we hopelijk wat meer ruimte krijgen dan dat we nu hebben, waarbij er nog heel veel sectoren gesloten zijn."

De twee extra testlocaties komen in de leegstaande school van het Gomarus College aan de Eikensingel in Drachten en in de leegstaande sporthal De Spil aan de Molenkrite in Sneek.