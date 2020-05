Topschaatsers zoeken teamgevoel in hotel bij Wolvega: "Verder gaat het goed"

Dat de schaatsers gewoon kunnen trainen, is fijn. En dus kun je concluderen dat ze in de sport niet veel van de coronacrisis merken. Dat is in andere sporten wel anders, ziet De Jong. "We hebben geluk gehad dat we ons seizoen konden afmaken."

"We hebben een rustperiode gehad en zitten nu weer vol in training. Eigenlijk hebben we niets gemist, dus dat is voor ons een voordeel. Maar kijk je naar de zomersporten, dan is het echt verschrikkelijk."

Volgens Kramer valt de crisis mee voor de schaatsers. "Het heeft niet veel effect op ons trainen. Het grootste probleem is dat Thialf straks niet open gaat." Daarmee doelt de 34-jarige schaatser op het zomerijs dat zoals het nu lijkt dit jaar niet, of veel later dan normaal, in Heerenveen te vinden zal zijn.