Handhavers in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gebruiken het gesprek als wapen

Mocht er zich iets voordoen wat ze niet vertrouwen, dan bellen ze direct de politie. "Wij proberen te helpen met het voorkomen van te grote groepen", zegt Jan. "In het begin van de coronatijd waren we veel aan het handhaven op voetbalvelden, zodat er geen groepen waren." Volgens hem gaat het goed in de twee gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

De twee dragen hun eigen kleding. Ook hebben ze geen wapens. "De mond is ons wapen", vindt Miranda, wijzend op het goede gesprek. "Alles staat of valt met de toon waarop je handhaaft. We doen dan laagdrempelig, geen blauwe pakken, geen wapens."

Met geweld hebben ze geen ervaring. Miranda: "Geweld tegen boa's is echt onacceptabel. Maar wij hebben dat nog niet meegemaakt. Als we iets niet vertrouwen, signaleren we dat en geven het door aan de politie."