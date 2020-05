De vlag kan uit: Fryslân is regenboogprovincie

Met deze regenboogvlag wordt de solidariteit met de homogemeenschap uitgedrukt. De vlag staat voor de gehele LGBT+ beweging, een term waarmee een grote verscheidenheid aan seksuele oriëntaties en seksen wordt aangeduid.

In de Staten stemden Forum voor Democratie en de PVV tegen de motie, net als sommige leden van het CDA en de VVD. Zij vinden dat het symboolpolitiek is om een vlag op te hangen.

Fryslân was de enige provincie van Nederland die nog niet officieel regenboogprovincie was. In 2016 stemde men er ook al een keer over in de Staten, maar toen haalde de motie het niet.