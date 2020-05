Maatregelen in winkels verwarrend voor mensen met een beperking

Zonder liplezen geen communicatie

Theo Polet is slechthorend ('zwaar slechthorend'). "Als ik de mensen niet goed kan zien, is het verstaan heel moeilijk", vertelt hij. In sommige winkels zijn coronavoorzieningen aangebracht, die de communicatie bemoeilijken, want hij kan bijvoorbeeld niet liplezen. "Soms hebben ze plastic schermen opgehangen die slecht doorzichtig zijn. Dan is het al lastig", zegt Polet. "De anderhalve meter is ook al lastig, want je hebt mensen graag wat dichterbij".

Voor Theo Polet is het liplezen een belangrijk onderdeel van de communicatie. Met het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer kan hij dan ook niets. "O, wee als ze straks ook nog mondkapjes gaan dragen. Dan is het helemaal afgelopen". Polet ziet nog geen oplossing voor mensen zoals hij. "Er zijn wel mensen die hebben bedacht dat je mondkapjes kunt maken met een raampje erin, maar dat gaat hem niet worden. Dat is niet voldoende doorzichtig."