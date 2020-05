SC Heerenveen verkoopt duizenden seizoenskaarten

De meeste voetbalclubs uit de eredivisie die zijn gestart met de verkoop van de seizoenskaarten, zijn enthousiast over de animo. Zo verkocht FC Twente sinds de start van de verkoop vier dagen geleden al meer dan 10.000 kaarten.

Veel supporters blijken toch bereid een seizoenskaart te nemen, zonder dat er duidelijkheid is of de wedstrijden met publiek zullen worden gespeeld. Ook is het mogelijk dat de voetbalcompetitie later zal beginnen.

Gouden of zilveren 'pompeblêd'

Supporters van SC Heerenveen kunnen kiezen tussen een 'gouden of zilveren pompeblêd'. Bij een zilveren verlengmogelijkheid kunnen supporters een financiële compensatie tot 50 procent van hun seizoenskaart krijgen, als er wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

Bij een gouden variant van de seizoenskaart worden supporters beloond voor hun steun zonder financiële compensatie. Seizoenskaarthouders krijgen dan korting op een wedstrijdshirt en een naambordje bij hun stoel in het stadion. Tot nu toe kiest zo'n 90 procent voor de gouden variant, aldus de club.

Sam Larsson 'hartverwarmend'

Oud-Heerenveenspeler Sam Larsson heeft maar liefst vier seizoenskaarten gekocht. Toen hij hoorde dat zijn oude club vanwege de coronacrisis met financiële problemen kampt, twijfelde hij geen moment. "Ik had contact met de club en hoorde over de situatie. Daarom help ik graag en koop ik vier seizoenskaarten", staat bij SC Heerenveen op Twitter. De voetbalclub schrijft erbij: "Wat een hartverwarmende actie."

De vleugelaanvaller speelt sinds januari voor het Chinese Dalian Pro.