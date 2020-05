Huisarts Menaam vertrouwde het niet, maar GGD wilde niet testen

Het testbeleid van de GGD is niet naar zoals het behoort te zijn, vindt huisarts Esther Doeglas uit Menaam. In het dorp was corona geconstateerd bij een aantal zelfstandig wonende mensen die ook thuiszorg krijgen. Ook thuiszorgmedewerkers werden positief getest op de ziekte. In sommige gevallen moesten die tests bij de GGD bij de helsdeuren vandaan komen, zegt de dokter.