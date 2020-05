Kampioenen schaatsen niet in Thialf maar in Duitsland: 'Dit vind ik een slechte zaak"

Vorig jaar lag er in juni al zomerijs in Thialf, maar nu lijkt dat er niet te komen. Kramer zegt dat Thialf en de sportbonden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

"Wonderlijk"

Niet de coronacrisis, maar het ontbreken van zomerijs in Thialf is volgens Kramer het grootste struilkelblok in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Het is wonderlijk dat wij als prominent schaatsland in juli naar Inzell moeten om te trainen. Dat vind ik een slechte zaak", vertelt Kramer bij een persmoment van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Sportief gezien kan Nederland volgens de 34-jarige schaatser ook niet zonder zomerijs. "Je ziet dat Nederland onder druk staat op de wereldkampioenschappen. We hebben last van buitenlanders. Die komen steeds dichterbij, of ze verslaan ons al. We kunnen het ons niet permitteren om geen zomerijs te hebben."