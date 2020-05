Vier Friese zeilscholen mogen deze zomer zeilkampen houden

Alle vier de zeilscholen hebben bericht gekregen van hun gemeente. Hoewel de uitspraak van de Veiligheidsregio in de lijn der verwachting lag, is er grote opluchting bij de zeilscholen.

Met steun van de branche-organisaties en het Watersportverbond hebben de zeilscholen zelf het initiatief genomen om met de Veiligheidsregio om tafel te gaan. Nog voordat er een landelijk besluit valt over de diverse non-profitkinderkampen, is deze bedrijven al toegezegd dat ze vanaf 1 juli met de kampen mogen beginnen.

Plezier en veiligheid

"Zeilkampen zijn bedrijven die soms al 50 jaar aan strenge richtlijnen moeten voldoen", vertelt Rienk de Jonge van zeilschool Pean. "Ook is er voor een kapitaal aan goed materiaal nodig om plezier en veiligheid te waarborgen. Mede daardoor is een stichting of een groep vrijwilligers vaak onvoldoende in staat om dit te kunnen garanderen. een zeilschool is professioneel en goed georganiseerd", zegt De Jonge.

Zeilscholen hebben daarom al toestemming gekregen voor de kampen.