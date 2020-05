Friese Provinciale Staten vergaderen als eerste van Nederland fysiek in estafetteform

Statenlid Rendert Algra van het CDA opende woensdag het debat met kritische vragen over de beperkte capaciteit op de veerboten van Rederij Doeksen naar Vlieland en Terschelling. De CDA'er wilde weten of het probleem nu is opgelost, nu Doeksen bekend heeft gemaakt dat ze extra boten zullen inzetten.

Gedeputeerde Avine Fokkens vertelde dat ze nu vrijdag over de problemen met de veerboten spreekt met Rederij Doeksen, Rijkswaterstaat en voorzitter Buma van de Veiligheidsregio. "Ik weet dat ze op Terschelling wel blij zijn met de extra schepen die Doeksen gaat inzetten. Of dat voldoende is weet ik ook niet. We gaan nu vrijdag overleggen wat er verder mogelijk is."

Volle werklijst

Provinciale Staten hebben verder een volle werklijst. Er wordt woensdag onder andere gesproken over de inzet van boa's in natuurgebieden, de stikstofaanpak, het Europabeleid van de provincie en de regenboogvlag.