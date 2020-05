Is inzet extra boten Terschelling en Vlieland wel voldoende in hoogseizoen?

Doeksen zet de komende tijd twee oude boten in: de Ms Friesland en de sleepboot Ms Holland. Daarnaast kan de rederij ook beschikken over de Regina Andrea van Partyvaart Neptunus uit Harlingen om passagiers van en naar de eilanden te brengen.

Gedeputeerde Fokkens is blij met de extra boten. De gedeputeerde was dinsdag op Terschelling om met plaatselijke ondernemers te spreken. Volgens mevrouw Fokkens is het nieuws over de extra veerboten positief ontvangen op het eiland. Aan de oude boten hebben veel mensen dierbare herinneringen. Sommigen hebben al aangegeven dat ze wel eens met die oude boten een tochtje heen en weer willen gaan maken.

In de stromende regen aan dek

Fokkens wil vrijdag met de betrokkenen overleggen over de gang van zaken, want hoe komt het als het echt druk wordt tijdens de zomervakantie? Als je alleen dektickets verkoopt, omdat er geen plek is om binnen te zitten, en het is mooi weer op de heenreis, is dat geen probleem. Maar als op de terugweg de regen met bakken uit de hemel valt en iedereen binnen wil zitten, heb je wel een probleem, zegt ze.