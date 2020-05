Smallingerland heeft positief resultaat van 7,8 miljoen euro over 2019

De gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland sloten de Fair Deal om verantwoordelijkheid voor en het directe zeggenschap over het nieuwe Caparis te versterken. De gemeenten Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf gaven hun eigenaarschap op, maar wilden wel diensten blijven afnemen. Met de deal is een berekening gemaakt van wat het aandeel van die gemeenten is in Caparis om zo de andere gemeenten uit te kopen. Dit leverde een resultaat op van 1,8 miljoen euro.

Daarnaast vielen de lasten op het sociale domein 3,4 miljoen euro lager uit dan verwacht. De gemeente voorspelde eerder in 2019 een toename van kosten van 3 miljoen euro en greep in. Dat had het gewenste effect.