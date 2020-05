Poldermolen Wommels heeft na een jaar zijn wieken terug

De Van Aylvamolen is vernoemd naar Tjeard van Aylfa, die in 1680 een van de oprichters was van een waterschap in de polder waar de molen nu staat. "Een opvolger van die eerste molen die in 1827 gebouwd werd, is in 1959 afgebrand", vertelt Poorte.

Daarna heeft het nog bijna veertig jaar geduurd voordat Wommels weer een poldermolen kreeg. "In het jaar 2000 is een vervangende molen gevonden in Hallum. Die moest het veld ruimen, omdat de toenemende bedrijvigheid hem op de plek waar hij stond, de wind uit de wieken nam."

Voor de restauratie was ongeveer 250.000 euro nodig. Dat is door De Fryske molen bijeen gebracht met verscheidene subsidies. Maar, zo vindt Poorten, het was elke euro waard.

"Een molen zonder wieken is geen gezicht, dus was het een jaar lang geen gezicht. Maar kijk, het is nu weer een plaatje. Helemaal wanneer het houtwerk er ook weer op zit."