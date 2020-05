PvdA-Statenfractie ondertekent voorstel coalitie over stikstofaanpak niet

Zo'n motie geeft aan dat minister Carola Schouten haar huiswerk moet overdoen, want zij vindt ook dat de provincie meer de regie moet krijgen over de uitvoering van het stikstofbeleid, zegt Hetty Jansen fractievoorzitter van de PvdA in de Friese Provinciale Staten. Die toon kan de PvdA-Statenfractie niet achter staan.

Bedrijfsbeëindiging

De indieners geven met de motie aan dat bedrijfsbeëindiging in de buurt van natuurgebieden niet aan de orde zou moeten zijn. Volgens Jansen zijn er in het beleid van minister Schouten hier en daar best oplossingen voor natuurgebieden en minder stikstofdepositie in de natuur te vinden. Bovendien zijn er boeren die zelf aangegeven hebben dat ze willen ophouden met het bedrijf.

De PvdA is van mening dat het beleid van minister Schouten een goede balans biedt tussen het belang van de boer en het belang van de natuur en heeft geen behoefte om andere signalen naar Den Haag af te geven.

Natuurnetwerk

Wat ook nog meespeelt, is dat de Statenfractie van de PvdA in het coalitieakkoord heeft laten opnemen dat het Friese deel van het nationale natuurnetwerk tot stand moet komen. De Natura 2000-gebieden moeten ingericht worden voor natuur. Dat wordt ook niet ontkend in de motie, zegt Jansen. Alleen, wat in de motie staat, geeft een andere trend aan naar de minister toe en daar wil de fractie van de PvdA in de Friese Staten niet aan meedoen. De PvdA staat dus niet achter de motie.

De opstelling van de PvdA in deze zaak heeft wat Jansen betreft geen gevolgen voor de samenwerking in de coalitie