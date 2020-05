Plaatselijk Belang Buitenpost niet eens met extra stop sneltrein Feanwâlden

In Buitenpost zijn ze niet blij met de nieuwe plannen. "Buitenpost is natuurlijk een veel groter station. Dat trekt veel meer reizigers. Dat is ook logisch, want het heeft veel meer achterland dan Feanwâlden", vindt Marianne Rigter, voorzitter van Plaatselijk Belang Buitenpost. De trein is bijvoorbeeld ook belangrijk voor de regio's Kollum en Surhuisterveen.

Ook zou Buitenpost volgens het Plaatselijk Belang vanwege de centrale ligging een logischer plek zijn. "Bovendien trekt Feanwâlden-Ljouwert niet veel extra reizigers, want de tijd die de trein er korter over doet, stelt niet zo veel voor".

Gemeente Achtkarspelen heeft ingestemd met de plannen en kijkt er dus anders naar. Er komt een nieuw Transferium in Feanwâlden, dat een stimulans moet zijn voor de regio en goed te bereiken vanaf de Centrale As. Rigter: "Wij mochten daar geen advies over geven." Met de plannen verandert er echter niet veel voor Buitenpost. De ene sneltrein die naar het dorp rijdt, blijft er. Het Plaatselijk Belang hoopt nog te kunnen praten met de politiek en andere belanghebbenden.