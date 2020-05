Videodagboek: "Ik hoop dat we bewaren wat we hebben geleerd van corona"

Bart Maats út De Gordyk is húsdokter yn húsdokterspraktyk De Kompe. Hy sil takom tiid fideo’s meitsje oer hoe’t it coronafirus de meiwurkers en de pasjinten dwaande hâldt. Sûnt in pear wike is it stil yn de praktyk, en dat fielt ûnwerklik fynt Maats.