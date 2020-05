LIVEBLOG: Sportscholen per 1 juli weer open; twee extra testlocaties yn Fryslân

De Friese afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland praat woensdag met de overheden over de noodverordening die vanaf komende maandag geldt. Dan mag de horeca weer open, met alle maatregelen natuurlijk. De noodverordening moet donderdag klaar zijn. Die moet ook antwoord geven op vragen horeca-ondernemers.

Een van die vragen is of er geen schotten tussen mensen op terrassen mogen komen. "Dan kun je dichtbij elkaar zitten", legt Ton Eijer van café Scooters in Leeuwarden uit. "En mag bediening wel? Of kunnen we niet meer ruimte krijgen, zodat je met vier mensen kunt zitten." Het doen van investeringen is nu ook spannend. "Sommige collega's vragen zich af of ze nu een terras moeten kopen of dat ze het tijdelijk moetne huren. En hoe lang kunnen ze dat gebruiken? Er is veel onzekerheid, want je weet niet waar je aan toe bent."

Eijer: "Wij hebben uit naam van alle horeca aan het Ruiterskwartier een aanvraag gedaan om een terras te maken vanaf de Doelensteeg tot het Griekse restaurant Rhodos. Dan moeten we gebruikmaken van een stukje weg, maar er rijden nog bussen. Dus we moeten Arriva zo ver krijgen dat ze eerder stoppen met rijden, zodat wij het terras er kunnen neerzetten."