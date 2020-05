LIVEBLOG: Geen nieuwe coronastergevallen en positieve tests

Provinciale Staten houden woensdag voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer een fysieke vergadering, in plaats van digitaal. Om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen, is de vergadering in aangepaste vorm. "De Staten hebben de afgelopen weken geprobeerd het op de digitale manier te doen. Dat ging ook best goed, maar ze misten wel de interactie met elkaar. En het spant er soms wel om in de politiek. Dan is het belangrijk dat je elkaar kunt aankijken en lichaamstaal kunt zien", legt griffier Arnold Rosier uit.

"De Statenleden hebben woensdag het Provinsjehûs voor zichzelf. We hebben de ruimte nodig. De meeste provinciale ambtenaren werken thuis, dus die ruimte is er ook wel. We hebben het zo geregeld dat Statenleden in de openbare ruimten samen kunnen praten. Alleen de woordvoerders voor ieder onderwerp gaan naar de Statenzaal. Dus die is dan behoorlijk leeg."

De vergadering is nog altijd openbaar. "De pers en geïnteresseerden kunnen erbij zijn, maar ze moeten zich wel aanmelden. We willen natuurlijk niet te veel mensen in het gebouw hebben. Al onze Statenvergaderingen worden ook altijd uitgezonden via het internet. Dus mensen kunnen altijd vanuit de luie stoel thuis meekijken."