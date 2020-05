Coronanieuws van 27 mei: Sportscholen 1 juli weer open; twee extra testlocaties yn Fryslân

Een Somalische man moet vijf weken de cel in, omdat hij op 14 mei een beveiliger van het asielzoekerscentrum in Balk dreigde te besmetten met het coronavirus. De 25-jarige man kreeg die dag te horen dat hij vijf jaar lang niet meer in het azc mocht komen, maar hij wilde niet vertrekken. Hij werd weggestuurd en als antwoord spuugde hij naar de beveiliger en riep: "Corona, corona." Hij heeft later zijn excuses aangeboden en daarom viel de straf een week lager uit. Hij moet het slachtoffer ook 200 euro smartengeld betalen.

Een 35-jarige Marokkaanse man kreeg woensdag acht weken celstraf van de politierechter. De man had op 13 mei geen kaartje voor de trein en moest daarom uitstappen. Hij verstopte zich op het toilet in de trein en toen conducteurs hem eruit haalden, werd een van hen in het gezicht gehoest door de man. Hij riep daarbij: "Corona, you are a rascist."