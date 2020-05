Het dorp Eastermar wordt één groot terras

De werkgroep Simmerwille in Eastermar wil op deze manier het gemis aan zomerevenementen en sociale interactie compenseren. Ze laten weten dat op deze manier ook de plaatselijke horeca gesteund kan worden, want die zal de catering verzorgen en krijgt zo toch een kans om klanten te bedienen. Ook geeft het toeristen de mogelijkheid om toch voor een hapje of drankje naar Eastermar te komen.

De tafels op de terrassen zijn houten kabelhaspels met een doorsnede van 1,4 meter. Op 1 juni worden die vanaf 8.30 uur door tachtig vrijwilligers op het dorpsplein neergezet. It Breed zal de komende maanden afgesloten zijn voor autoverkeer en bezoekers van Snakkerburen en jachthaven De Lits worden omgeleid.

De kosten van de terrassen zijn gedekt door financiële steun en crowdfunding van dorpsbewoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen.