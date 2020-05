Provincie: geen snelloket voor kunstprojecten

In Amsterdam is wel zo'n snelloket. Het leek PvdA-Statenlid Anne Zijlstra ook wel wat. Zijn partij vroeg om een Friese variant op het Amsterdamse idee, om zo kunstenaars en amateurkunstenaars de mogelijkheid te bieden om met kunst op de veranderende gemeenschap in te spelen. Zo kan een nieuw en breder publiek worden bereikt, was het idee.

Gedeputeerde Staten noemt het een mooie initiatief, maar denk dat het niet haalbaar is in Friesland. In Amsterdam gaat het om een lokaal initiatief. De PvdA wilde het snelloket mogelijk maken door bijvoorbeeld het 'Iepen Mienskipfûns'. De provincie zegt zich te richten op instellingen die provinciale subsidies krijgen en is ook in gesprek met gemeenten over hun culturele infrastructuur.