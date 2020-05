Jesse Rozendal wordt eerste Friese scheidsrechter in betaalde voetbal sinds 2009

Rozendal zat in een talententraject betaald voetbal. Van die groep promoveren er drie, die komend seizoen in het betaalde voetbal actief mogen fluiten. Rozendal is dus een van de drie. Daarnaast promoveren er ook vier assistent-scheidsrechters, onder wie Remco Miedema uit Drachten.

Rozendal werd gebeld door zijn begeleider Danny Makkelie, die ook in het profvoetbal fluit. "Ik ben niet snel onder de indruk", zegt Rozendal, "maar dit is wel héél mooi nieuws."

Minimaal een jaar

Het afgelopen seizoen fluitte hij al wedstrijden in de tweede en derde divisie, de hoogste amateurniveau's. Nu mag hij minimaal een jaar zich laten zien bij de profs. Na het komende seizoen wordt bekeken hoe het is gegaan en of zijn contract wordt verlengd.

De laatste Friese scheidsrechter in het betaalde voetbal was Mario Diks. Hij fluitte tot het seizoen 2009-2010 in de eerste divisie. Net als Hessel Steegstra en Erwin Zeinstra maakte hij daarna de stap naar het assistent-scheidsrechterschap. Herman van Dijk was de laatste Friese scheidsrechter in de eredivisie. Hij stopte in 2003.