Brandveiligheid in het geding bij een groot gebouw in Leeuwarden

Resultaten van het gevelonderzoek

Voor één bouwwerk met een vloerhoogte van 20 meter was al een omgevingsvergunning verleend om de buitengevel opnieuw te isoleren. Bij twee bouwwerken in deze categorie ging het om de toepassing van het materiaal in de kopgevels in combinatie met een zeer beperkt aantal ruiten hierin. Er was bij één bouwwerk twijfel over de gevelafwerking op een belangrijke vluchtroute in het trappenhuis van het pand. Bij nog twee andere panden wordt nog onderzoek gedaan. In de categorie gebouwen met een vloerhoogte van 13 meter was bij één bouwwerk onduidelijk over het materiaal in de kopgevel dat grenst aan de vluchtroute voor een aantal appartementen. Bij dit bouwwerk met een woonfunctie voor zorg is een brandmeldinstallatie met volledige bewaking gemaakt. De burgemeester en wethouders schrijven tot slot in hun brief dat verdere maatregelen niet nodig zijn.