Fietspad met zicht op het Wad moet in 2028 helemaal klaar zijn

Het idee voor de doorgaande fietsroute bij de Friese Waddenkust langs is ontstaan in 2018. De route moet bestaande en nieuwe toeristische plekken en voorzieningen binnendijk evengoed als buitendijk met elkaar verbinden. Dat geeft kansen voor toeristische ondernemers in het binnendijkse gebied. Eind 2022 moet het eerste deel van de fietsroute klaar zijn en in 2028 het andere deel.

In Groningen en Noord-Holland zijn vergelijkbare plannen en initiatieven. In Groningen heet het plan Kiek over Diek, een fietspad bij de zeedijk langs. Dat moet komend jaar klaar zijn. Vanaf het jaar 2023 kunnen fietsers op de Afsluitdijk kiezen uit een route binnendijk of buitendijk.