Spelers, staf en directie van Cambuur leveren ook tijdelijk deel salaris in

"Het zegt veel dat de selectie unaniem en zonder enige discussie akkoord is gegaan met dit voorstel", zegt financieel directeur Gerald van den Belt. "In plaats van lijdzaam toekijken willen we allemaal onze solidariteit met de club, de supporters en de sponsoren tonen."

Aanvoerder Erik Schouten: "We zitten in een enorme crisis en sluiten onze ogen zeker niet voor wat er in de wereld aan de hand is. Ook veel supporters en sponsoren hebben het zwaar en als spelersgroep willen we op deze manier laten zien dat we solidair zijn."

De tijdelijke salarisverlaging was een advies van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal).