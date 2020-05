'Belangrijke speelster' Hoekstra kon naar het buitenland, maar blijft bij SC Heerenveen

Trainer Roeland ten Berge is blij dat hij ook komend seizoen weer over Hoekstra kan beschikken. "Ze heeft veel snelheid, dat is gewoon een wapen. Daarnaast heeft ze individueel een actie, scoort ze makkelijk en ze is heel fijn in de groep. Het is een fantastisch mens om mee te werken, altijd gedreven en ambitieus. Dat zijn hele fijne punten, niet alleen voor mij als trainer, maar ook voor de groep."

"Op en top Friese club"

Daarnaast is het voor de voetbalvrouwen van SC Heerenveen belangrijk om een Friese topspeelster in de ploeg te hebben, zegt voorzitter Jessica Roosenburg. "We zijn een op en top Friese club. Dus het is wel heel fijn dat we meiden en vrouwen uit Fryslân op het veld hebben staan. Daar hechten we wel veel waarde aan. Tiny is natuurlijk super ervaren en dat is ook lekker voor de ploeg, want we hebben best wel een jonge groep."