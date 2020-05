HEA? 'Blote Miep' nooit weer kwijt

Anne Bangma uit Brantgum had eigenlijk een loonbedrijf, maar zit intussen ook al weer dertig jaar in de handel in antiek en curiosa. De loods waar zijn collectie in staat, was eerder zijn bedrijf. De bijna 80-jarige Banga heeft tussen alle handel één ding wat hij niet kwijt wil: de etalagepop 'Blote Miep'.