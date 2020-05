Vijf vragen over het 5G-netwerk aan onafhankelijk expert Keimpe Algra

Waarom hebben we 5G nodig? Is 4G niet goed genoeg meer?

"3G vonden we heel fijn, 4G vinden we ook heel fijn en dat gebruiken we dusdanig intensief, dat de 4G netwerken ook alweer bijna vol zitten. Dus dat is ook de reden dat de volgende generatie -want dat is ook wat het betekent, de vijfde generatie- dat we dat toch met zijn allen nodig zullen gaan hebben. Onze honger neemt eigenlijk alleen nog maar toe."

Zijn er ook nog andere voordelen? Gaat het sneller bijvoorbeeld?

"Ja, ik denk dat het twee dingen doet. Het gaat weer een stukje sneller, en we willen ook altijd sneller, sommige toepassingen moet het ook snel zijn. Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen rond zelf rijdende auto's, als daar een camerabeeld beoordeeld moet worden vanuit een auto, dat dat gewoon heel snel moet zijn. En aan de andere kant, we gebruiken ook heel veel meer. Als je kijkt naar wat voor abonnement je vorig jaar had en nu... Dan ben ik zelf ook altijd verbaasd, je maakt veel meer op in je bundel en dat komt omdat we veel meer apps hebben draaien en eigenlijk veel meer functies voor onze mobiele telefoon hebben gevonden."

De frequenties worden in juni verkocht, wanneer zouden wij dan gebruik kunnen maken van dat nieuwe netwerk?

"Dat is wel belangrijk om daar een onderscheid in te maken. Er bestaat niet zoiets als een 5G frequentie, en ik denk dat bijna alle frequenties die er nu zijn, die zou je ook kunnen gebruiken voor 5G. We stoppen niet met bestaande frequenties, 4 of 3. Dus je moet vaak een nieuwe frequentie toevoegen om deze nieuwe technologie te kunnen gebruiken. En dan is het met name omdat je meer capaciteit nodig hebt, dus je hebt niet specifiek afhankelijk van een frequentie, maar je moet gewoon meer ruimte in de lucht hebben, waar je deze 5G data in kunt stoppen."

"Ik denk dat ze heel voorzichtig met de eerste versies op bestaande frequenties dus eigenlijk al een beetje beginnen, stukje ervaring opdoen en testen. Laten we zeggen dat die frequentieblokken dat die straks in juni worden geveild, dat ze die pas eigenlijk echt nodig hebben over een jaar. En dat ze het ongetwijfeld wel zullen inzetten in hun uitrol, want er zullen wel dingen veranderd moeten worden in de netwerken, en een gemiddelde operator heeft toch zo'n zesduizend masten staan. Dus er moet ook nog wel wat aan techniek gebeuren."

Er zijn ook nadelen, en dan hebben we het vooral over de straling. Hoe ziet u dat?

"Nou, even voor de duidelijkheid, gezondheid is natuurlijk niet een onderwerp waar we mee moeten dollen. En ik denk dat het heel goed is dat er steeds weer even mensen zijn die checken: jongens wat zijn we aan het doen? We hebben risico-analyses gedaan, we hebben de norm gezet en overschrijden we hier geen normen? Komen we hiermee niet in de gevarenzone? Ik denk dat dat heel goed is dat er mensen zijn die daar strikt naar kijken."

"Anderzijds is het nog maar de vraag: wat is het risico en wordt dat risico nu groter? Aan de ene kant hebben ze natuurlijk een punt, want er komt meer signaal in de lucht, dus er is meer straling. Maar we moeten ons ook realiseren dat het er nu ook al is. Het is niet zo dat we plotseling, nu bijvoorbeeld maar tien frequenties in de lucht hebben en dat die frequentie die erbij komt, dat die tien keer zo zwaar is. Ik denk dat over alle frequenties die er nu worden gebruikt, daar komt misschien tien/twintig procent bij."

Doet de overheid voldoende om zulke dingen te bewaken?

"Wat ik zie is dat de overheid echt wel controles doet op de straling en ook in budgetten. Dus bijhouden: wat doet dit nou aan extra blootstelling, bijvoorbeeld in de gebieden waar het heel erg druk is. En laten we wel eerlijk zijn, de hoogste intensiteit van frequentie is natuurlijk op die plekken waar heel veel gebruik wordt gemaakt. En in Nederland is dat eigenlijk alleen maar in de Kalverstraat in Amsterdam en in Utrecht en Den Haag. Daar wordt gewoon goed op gecontroleerd, en in die zin vallen de normen er vanaf en heb ik het beeld dat we dat risico gewoon goed managen."