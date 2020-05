Leeuwarden steunt boa's in oproep om wapens: "We zien soms echt een onveilige situatie"

Boa's zijn buitengewone opsporingsambtenaren, zoals handhavers, die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde in de stad. Ze voerden actie voor het gemeentehuis in Leeuwarden, omdat ze meer middelen willen hebben om zichzelf te verdedigen. Vorige week belandde in Noord-Holland een boa in het ziekenhuis na een mishandeling.

Op dit moment moeten de boa's werken zonder bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray. En het verzet tegen boa's wordt groter, nu ze moeten optreden tegen mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Als de acties van deze week geen effect hebben, dreigen de boa's op te houden met handhaven.

Minister wil geen gelijk geven

Justitieminister Grapperhaus vindt het geen goed idee om de boa's te bewapenen. "Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", zegt hij.

Bodycams en een noodknop zouden genoeg moeten zijn. "Er zijn burgemeesters die zich zorgen maken over de aansprakelijkheid als boa's geweld mogen gebruiken."

Buma is het niet met de minister eens. "We ziens soms echt onveilige situaties, als de politie niet in de buurt is. Dan moeten de boa's zich kunnen verdedigen."

Het is niet voor het eerst dat de boa's in Leeuwarden om wapens vragen. Exact een jaar geleden deden ze dat ook al.

Daar maakten we deze reportage over.