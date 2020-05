Zwembaden weer open: "Ik ben niet van plan om hier als politieagent op te treden"

De twee buitenbaden liggen er mooi bij in het zonnetje. De temperatuur van het water is tot tevredenheid van Bonne "noem mij maar 'chef-badmeester'" Helfrich: bijna 17 graden. Samen met een groep vrijwilligers is hij de komende tijd bezig corona-aanpassingen aan te brengen. Dat begint al bij de ingang. "Bij de kassa komt plastik te hangen, want daar is uiteraard bescherming nodig." De ingang van het zwembad was anders altijd tevens de uitgang. "In het verleden hebben we in de gang wel eens opstoppingen gehad. Dus hebben we het nu helemaal anders gedaan. De uitgang is nu bij de hoek van het zwembad. Daar hebben wij speciaal een deur voor gemaakt. "

"We moeten straks nee verkopen"

Een van de grootste aanpassingen wordt gedaan bij de kleedkamers. "We hebben het liefst dat de mensen thuis de zwemkleding alvast aantrekken. Daar wordt het veel gemakkelijker van. Maar als ze dat niet doen, kan dat hier alsnog. De helft van de hokjes het gaat wel op slot, zodat er genoeg ruimte tussen zit." Van de kleedkamers naar het zwembad komt een speciale looproute, zodat de zwemmers elkaar niet voor de voeten lopen. "Die looproute maken we voor de komende weken nog even met plakband en een spuitbusje verf. In het water komen lijnen, te hangen, zodat mensen weten waar ze mogen zwemmen. En dan verdelen we het ook nog in een baan voor snelle zwemmers en eentje voor langzame zwemmers."