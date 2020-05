Meeste leerkrachten willen nu geen volledige heropening basisonderwijs

Het betreft een landelijke enquête, maar hij is zeker ook voor Noord-Nederland van toepassing, zegt Marieke Homan. Zij is bestuurder van onderwijsvakbond AOB voor het basisonderwijs in het Noorden.

Risicogroep

Vooral leerkrachten uit de risicogroep van 60+ of degenen die een partner hebben die ouder is dan 60 jaar, durven het niet aan om weer voor de klas te staan, zegt Homan. Daar komt nog bij dat er gebrek is aan leerkrachten. Daarom wordt het krap om alle klassen weer volledig op school te kunnen lesgeven.

Steeds weer omschakelen

De leerkrachten hebben de laatste tijd veel moeten omschakelen. Eerste van volledig op school lesgeven naar thuis kinderen aansturen en op afstand begeleiden. Daarna deels weer op school lesgeven met halve klassen en nu weer volledig op school lesgeven in coronasetting. Bovendien begint over enkele weken de zomervakantie op de scholen in Noord-Nederland en daarom zeggen veel leerkrachten: laat maar zitten.

Geen acties

Er komen geen acties tegen de volledige heropening van het basisonderwijs. Onderwijsvakbond AOB hoopt er in het goed gesprek met de regering uit te komen.