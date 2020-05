'Cambuursupporter' krijgt 100 uur straf voor rellen na blamage tegen Dordrecht

De Leeuwarders verloren op penalty's, nadat ze de reguliere wedstrijd al met 4-1 hadden verloren. In de eerste wedstrijd won Cambuur met 4-1.

Na de wedstrijd gooide een groep Cambuursupporters stenen naar politieagenten op paarden. Die trokken zich terug, en daarna heeft de ME een charge uitgevoerd. De ME'ers werden ook met stenen bekogeld.

De man die nu veroordeeld is, heeft tegen de politie gezegd dat hij niet betrokken was bij het geweld, maar zogenoemde 'spotters' van de politie hadden hem herkend. In 2014 was hij ook al een keer veroordeeld voor supportersgeweld. Als hij opnieuw wordt gepakt, moet hij de cel in.