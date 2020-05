Bedrijf uit Leeuwarden ontwikkelt afvalvergasfabriek in Suriname

Het Leeuwarden bedrijf KPP Energy & Waste Solutions heeft de opdracht voor de afvalvergasser in Suriname binnengehaald door in te tekenen op een internationale aanbesteding. Directeur Peter Fransz legt uit hoe de fabriek in zijn werk gaat: droog afval dat brandbaar is, wordt onder hoge temperatuur vergast. Dat kan huishoudelijk afval zijn, maar ook ziekenhuisafval.

Geen schoorsteen

Er zit geen schoorsteen op de fabriek en daarom is er ook geen schadelijke uitstoot. Het gas dat ontstaat, kan gebruikt worden voor het opwekken van schone energie. De CO2 wordt opgevangen en onder andere gebruikt voor het maken van frisdrank. De overgebleven slakken gaan naar de wegenbouw.

In Nederland bestaat nog niet zo afvalvergassingsfabriek. Het bedrijf uit Leeuwarden is wel bezig met een locatie in Emmen. Daarnaast wil het bedrijf ook een biogascentrale voor nat afval opzetten in Suriname.

Brazilië en Sierra Leone

De bouw van de afvalvergasser in Suriname begint in augustus. Het werk zal uitgevoerd worden door plaatselijke bouwondernemers. Medewerkers van het Leeuwarder bedrijf moeten zelf ook bij de bouw aanwezig zijn. Naar alle waarschijnlijkheid komt in Brazilië ook zo'n afvalvergasser en in Sierra Leone is ook al belangstelling getoond.