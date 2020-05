'Boeren moeten met supermarkten praten, want Friezen eten amper Friese aardappelen'

Zo'n 95 procent van de aardappelen die de Friezen eten, wordt niet in Fryslân verbouwd, terwijl der wel aardappelboeren in de provincie zijn. Veel eten komt van ver, of wordt op grote afstand bewaard, verwerkt, en bewerkt.

Sipma is bezig zijn product klaar te maken voor de supermarkten in de omgeving. "Met de aardappelen gaat het goed, maar er mag wel wat water bij. Het is veel te droog."=