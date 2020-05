LIVEBLOG: Ruimere terrassen toegestaan in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Foarige wike gong it oantal nije sikehûsopnamen foar it earst nei nul.

In heel Noord-Nederland is maandag niemand positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het is voor het eerst sinds 7 maart dat dat gebeurt. Toen werd het virus voor het eerst geconstateerd in Drenthe. In Fryslân dook het virus een week later voor het eerst op. Dat was op 15 maart, in Gorredijk.

Vorige week ging het aantal ziekenhuisopnames voor het eerst naar nul.