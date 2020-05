LIVEBLOG: 'Leraren zien volledige heropening basisscholen niet zitten'

Albert Heijn verplicht klanten in een aantal winkels niet meer om met een wagen of een mandje te winkelen. De supermarktketen geeft klanten graag de ruimte om daar zelf een keuze in te maken. Niet alle supermarkten volgen dat voorbeeld, zegt Erik Kooistra. Hij heeft een aantal Jumbo-fillialen, in onder andere Makkum en Bolsward.

Bij de filialen van Kooistra blijven de medewerkers bij de deur ook de karretjes schoonmaken. "Tot 1 juli gaan we daar sowieso mee door. En daarna misschien ook nog wel, want dan komen de toeristen."