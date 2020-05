Tjeerd van der Zwan krijgt bloemen toegeworpen bij herbenoeming

Tjeerd van der Zwan is maandagavond herbenoemd als burgemeester van de gemeente Heerenveen. Dat gebeurde op aangepaste wijze vanwege de coronamaatregelen. Van der Zwan zat in een lege raadszaal op 1,5 meter afstand van de fractievoorzitter van de PvdA, Wanda Ottens. Zij kon het boeket met bloemen niet overhandigen dus mocht ze het boeket naar Van der Zwan gooien. De rest van de gemeenteraad kon de herbenoeming meekijken via een videoverbinding.