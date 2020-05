Spannende dag voor Friese Surinamer Autar: "Zou goed zijn als Bouterse wordt weggestemd"

In de peilingen lijkt het erop dat de strijd in Suriname gaat tussen de NDP van Desi Bouterse en oppositiepartij VHP. Autar hoopt dat die laatste de verkiezingen wint. "Het gaat toch over ons land, het houdt je wel bezig. Normaal gesproken zouden we de uitslagen met een groepje wel volgen, maar door de coronamaatregelen zit dat er nu niet in."

'Hoop op oppositie'

Op dit moment is de NDP van Desi Bouterse de grootste partij. De kans lijkt klein dat hij de winst haalt. Autar wil graag veranderingen zien in Suriname, en dus hoopt hij op de oppositie. "In de peilingen staat de VHP er goed voor, de oppositie zou moeten kunnen winnen. Dat zou ook goed zijn voor Suriname. Maar het is wel spannend ja." Autar mocht zelf niet stemmen, want hij mag geen tweede nationaliteit hebben. Zijn moeder, zus en zwager wonen in Suriname, en hebben wel gestemd.

"Ik heb vandaag contact gehad met mijn zwager. Hij voelt de spanning. Hij zegt letterlijk: deze verkiezing gaat wel wat teweegbrengen. Je merkt dat de aanhang van Bouterse kleiner wordt. Hij denkt dat het een nek-aan-nekrace wordt, maar zijn inschatting is dat de oppositiepartij de grootste partij zal worden", zegt Autar.

Het wordt ook volgens Autar in elk geval een spannende avond. "Het is moeilijk te voorspellen, ook omdat er een avondklok is vanwege het coronavirus. Ik denk dat de definitieve uitslag pas dinsdag in de loop van de dag komt, maar ik het blijf het vanavond volgen. Ik ga om half één naar bed, dan zal ik op een gegeven moment moeten opgeven", zo zegt Autar.