Videodagboek: "Er zijn gasten die komen en denken dat hier geen corona is"

Anke Bruin-Kommerij fan Flylân is boskwachter en wurksum by Staatsbosbeheer Vlieland. Sy hâldt ek it blog fan Staatsbosbeheer Vlieland by en mei graach it eilân by de minsken thúsbringe. De natuer jout har in soad treast, ôflieding en rêst yn dizze gekke tiden.