Concurrentie voor Cambuur in strijd om Mühren: "Volendam zit op het vinkentouw"

Doelstelling

Omdat een groot deel van de selectie vastligt, zijn de verwachtingen bij de buitenwacht hoog voor het volgende seizoen. Booy gaat daar in mee. Waar het afgelopen seizoen plek één tot en met vijf de doelstelling was, ligt de lat voor komend seizoen hoger. "We hebben dit seizoen structureel laten zien wat we in onze mars hebben. Onder voorbehoud dat we alles bij elkaar kunnen houden, is onze doelstelling promotie. Daar moeten we niet voor weg lopen."

De vraag is in hoever de selectie intact kan blijven. Volgens Booy is er nog geen interesse voor spelers van de Leeuwarders. "Als er iemand is, dan zou het met Jamie Jacobs kunnen gebeuren. Daarvan weet ik dat hij gevolgd wordt."