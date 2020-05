Drie Friezen op de ambassade in Mali werken door in coronatijd

Op de ambassade van Mali is een bijzondere situatie: in de hoofdstad Bamako zijn maar liefst drie Friezen aan het werk. De ambassadeur is Jolke Folkert Oppewal. Hij werkt met nog twee Friezinnen, Marjan Schippers en Evelien Boersma, gewoon door in de coronatijd. Er zijn in totaal nog vijf Nederlanders aan het werk voor de ambassade in Mali, de rest is naar huis vanwege de coronacrisis.