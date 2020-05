Cambuur houdt alle opties open na gesprek met KNVB over compensatie

"Het was een constructief gesprek, waarin we onze standpunten goed kenbaar hebben kunnen maken", zegt De Graaf. "De KNVB toonde hierbij ook zeker begrip en bereidwilligheid, maar uiteraard zal één en ander verder moeten worden uitgewerkt. Daar wachten we eerst op voordat we verdere uitspraken doen. En ondertussen houden we alle opties open."

2,5 miljoen euro

Cambuur en De Graafschap waren beiden goed onderweg naar promotie naar de eredivisie, toen de competitie werd stilgelegd vanwege de coronacriris. De KNVB nam daarna het besluit dat er dit jaar niet gepromoveerd of gedegradeerd wordt. Cambuur denkt dat de club daardoor op zijn minst twee-en-een-half miljoen euro misloopt en wil daar compensatie voor hebben.

Als Cambuur en De Graafschap geen overeenstemming bereiken over financiële compensatie, dan kunnen beide clubs nog in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Ook kunnen ze op 18 juni mogelijk nog proberen hun gelijk te halen op een ledenvergadering van de KNVB.